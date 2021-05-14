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УНИКС обыграл «Зелена-Гуру» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

22:48
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Казанский УНИКС обыграл клуб «Зелена-Гура» (90:79) во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, в активе которого 18 очков. Дабл-дабл оформил Окаро Уайт (15 очков и 10 подборов).

Таким образом, казанский клуб пробился в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, где встретится с «Локомотивом-Кубань».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Зелена-Гура» — УНИКС (Казань) — 79:90 (25:24, 12:15, 19:27, 23:24)

14 мая. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».

Счет в серии: 0-2.

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