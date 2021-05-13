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Лукич поделился мнением о победе «Нижнего Новгорода» над ЦСКА

23:20
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу команды во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (76:72).

«Поздравляю свой коллектив с этой победой! Ребята показали потрясающую самоотдачу, огромную энергию. Если помните, в первом матче в Москве мы держались рядом с ЦСКА более 29 минут, потом рассыпались.

Ключевой момент, который нам необходимо срочно исправить — это начать контролировать свой щит. ЦСКА нас просто разнес в этом компоненте сегодня — взяли 24 подбора в нападении. Если такое повторится в третьей игре, у нас нет шансов. Работаем над дисциплиной, улучшаем детали и постараемся быть максимально достойным соперником в третьей встречи серии», - приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» сравнял счет в серии до двух побед против ЦСКА — 1-1. Решающая встреча состоится в субботу, 15 мая в Москве. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/nizhnij-vpervye-v-istorii-pobezhdaet-tsska-v-plej-off-i-sravnivaet-schet-v-serii/

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