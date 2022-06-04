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Сегодня, 18:19

Главный тренер «Зенита» рассказал о настрое на седьмой матч финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль рассказал о настрое на решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Сегодня прошла последняя тренировка, которая завершает 42-ю неделю работы нашей команды. В Москву мы едем с правильным ментальным настроем, так как в последних четырех матчах мы выиграли трижды и проиграли только в одной встрече во втором овертайме. Это значит, что мы близки к тому уровню игры, который хотим показывать. Это будет особенная игра! Тут должны проявляться лучшие качества игроков. Мы должны быть готовы понимать ход игры, играть хорошо в защите и хорошо в нападении, не терять план игры, несмотря на борьбу эмоций. Надо воспринимать этот матч как финал финалов!» — цитирует тренера сайт «Зенита».

7-й матч финала пройдет в Москве 5 июня. Победитель этой игры станет чемпионом сезона-2021/22.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6088
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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