Главный тренер «Зенита» Паскуаль сообщил о повреждении защитника Захарова

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом-Кубань» (73:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли сегодня нас поддержать. Если по игре, то мы контролировали ход встречи более-менее весь матч, но в концовке этот самый контроль потеряли — не могли попасть штрафные, много фолили. Так что этот матч-триллер стал таковым из-за нас же самих. У нас пока что по-прежнему есть проблемы с травмами, плюс, получил повреждение Денис Захаров. Мы чувствуем немного грусти, несмотря на победу», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

Питерцы одержали 16-ю победу в 20 матчах и идут на третьем месте в чемпионате. Краснодарцы — шестые (10 побед в 20 матчах).