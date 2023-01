«Зенит» не отстает. Питер обыграл «Локомотив-Кубань»

Одержав победу над «Локомотивом-Кубань» — 73:71, действующий победитель Единой лиги ВТБ продолжает погоню за лидерами регулярного сезона — ЦСКА и УНИКСом.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 73:71 (22:12, 20:25, 21:15, 10:19)

Ожидалось, что в матче с «Зенитом» за «Локомотив» впервые сыграет Девон Акун-Перселл. 29-летний форвард накануне заявил о своей готовности к выходу на паркет «Сибур Арены». Усилили кубанцев и два других новых легионера — Крис Хортон и Джош Грэй, которые уже дебютировали в лиге до отчетного поединка. Были у гостей и потери: в первых числах января клуб объявил о расставании с Дарралом Уиллисом, к слову, лучшим на тот момент подбирающим команды (7,1 подбора в среднем за матч).

Не обошлось без пробоин в составе и у хозяев. Перед самым Новым годом питерский коллектив покинул Джо Томассон. Защитник так и не нашел себя в системе Хави Паскуаля — в среднем он набирал 5,1 очка за 15 минут на паркете. К слову, «Зенит» постепенно набирает форму и уже гораздо больше похож на команду, способную защитить чемпионский титул. Действующему чемпиону важно было восстановиться после победного выездного турне — матч с «Локо» стал уже третьим в этом году для коллектива из Санкт-Петербурга, который на прошлой неделе побывал в столицах Белоруссии и Казахстана. Но главное для питерцев было не допустить спадов в собственной игре, как в ноябре в Краснодаре. Тогда «Зенит» выиграл третью четверть со счетом 30:5 и оторвался на «+24», но едва не потерпел поражение в напряженной концовке.

Акун-Перселл, Грэй и Хортон проявили себя довольно неплохо. Последний и вовсе сейчас лучший в своей команде по подборам, перехватам и блок-шотам. Перселл, хоть и не вышел на паркет в стартовой пятерке, показал себя хорошим дальнобойщиком, метко атаковал из «краски», раз за разом забивая в красивых проходах и став самым результативным в составе гостей — 20 очков. Однако тройка новичков-легионеров все-таки не вывезла «Локомотив», даже несмотря на уверенно выигранную заключительную четверть.

Пусть и на этот раз не обошлось без нервной концовки. Ноябрьский сценарий практически повторился. «Зенит» слаженно действовал в обороне, перекрыв кислород главному снайперу гостей Бартону и Грэю с Хортоном (всего семь попаданий с игры из 26 на троих), еще раз доказав, что по этому показателю является лучшим в лиге. Плюс подопечные Паскуаля выиграли подбор — 43:32. В нападении же баскетболисты из Северной столицы временами железнодорожников просто разрывали красивейшими комбинациями. Солировал Томас Эртель, на счету которого, как и у Перселла, 20 очков. Именно он на последней минуте встречи спровоцировал неопытного Сычкова на необязательный фол. И хотя французский разыгрывающий реализовал всего один штрафной из трех, этого в итоге хватило для победы. А решающий промах совершил, бросая на победу из-за дуги, все тот же Бартон, проведший свой худший матч в нынешнем сезоне.

«Зенит» — «Локомотив-Кубань». Единая лига ВТБ

В формате «шесть на шесть»

Тем временем еще в воскресенье определились команды, гарантировавшие себе место в первой шестерке. Напомним, что в нынешнем сезоне регулярный чемпионат лиги проходит в два этапа. По итогам первого шесть лучших попадают в группу «А» и автоматически выходят в плей-офф, а остальные будут играть между собой в группе «Б». Очки, набранные на первом этапе, учитываются и на втором. Два сильнейших клуба группы «Б» по итогам регулярки также выйдут в плей-офф. Второй этап регулярного чемпионата пройдет с 28 января по 26 марта. В группу «А» вышли: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА, «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань». Группу «Б» составили: «ПАРМА», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана», «Минск».

Молодость против опыта

А в понедельник стартовал первый этап голосования на седьмой в истории Матч всех звезд, который состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

— Впервые игра пройдет в новом формате — New School против Old School, — отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. — Команду New School будут представлять баскетболисты не старше 29 лет, команду Old School — игроки от 30 лет и старше. Такой формат выбран неслучайно. Молодость против опыта — это всегда интересно. В этом сезоне в лиге много талантливых молодых ребят, которые отлично себя проявляют. При этом в каждом клубе есть опытные игроки и игроки-ветераны очень высокого уровня. Уверена, новый формат придется по вкусу болельщикам и мы станем свидетелями настоящего шоу.

Голосование на Матч звезд, как и наш регулярный чемпионат, пройдет в два этапа. До 16 января болельщики и представители СМИ определят расширенные составы команд New School и Old School. На втором этапе они проголосуют уже за итоговые составы, которые и выйдут на паркет «ВТБ Арены» 19 февраля.

Анатолий Курагин