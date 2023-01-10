Главный тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: «Сказались опыт и качество игроков «Зенита»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (71:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с победой, она заслуженная. У нас был шанс на победу в концовке, но, к сожалению, сказались опыт и качество игроков петербургской команды. В итоге получился интересный матч, и даже несмотря на то, что «Локо» уступил, то, как мы играли — особенно ближе к концу матча — позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Дебют Акун-Перселла? У нас молодая команда и, конечно, нам нужны такие опытные игроки. Он это сегодня и показал. Он получил быстрые три фола, но сумел перестроиться и в итоге провел неплохую игру», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

Краснодарцы идут на шестом месте в чемпионате — 10 побед в 20 матчах. Питерцы — третьи (16 побед в 20 играх).