Лукич после поражения от ЦСКА: «Надо опуститься на землю и не фантазировать»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (79:109) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с уверенной победой. Наш соперник играет крайне уверенно и результативно в атаке, попадает с отличным процентом. Контролирует трехсекундную зону — даже если промажет, там всегда есть два доминирующих игрока, готовых исправить ситуацию. К сожалению, мы не смогли справиться с этим моментом. Однако для нас это неплохой урок после нескольких побед. Надо опуститься на землю и не фантазировать, потому что много впереди еще работы», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

Нижегородцы идут пятыми в чемпионате — 11 побед в 20 играх. Москвичи лидируют, одержав 20 побед в 20 матчах.