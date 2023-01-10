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Лукич после поражения от ЦСКА: «Надо опуститься на землю и не фантазировать»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (79:109) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с уверенной победой. Наш соперник играет крайне уверенно и результативно в атаке, попадает с отличным процентом. Контролирует трехсекундную зону — даже если промажет, там всегда есть два доминирующих игрока, готовых исправить ситуацию. К сожалению, мы не смогли справиться с этим моментом. Однако для нас это неплохой урок после нескольких побед. Надо опуститься на землю и не фантазировать, потому что много впереди еще работы», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

Нижегородцы идут пятыми в чемпионате — 11 побед в 20 играх. Москвичи лидируют, одержав 20 побед в 20 матчах.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Зоран Лукич
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