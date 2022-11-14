Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:38

Перасович — о победе над «Пармой»: «Показали хорошую защиту, вынудив соперника совершить 24 потери»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Пармой» (93:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«На мой взгляд, сегодня мы провели одну из лучших игр в сезоне. Нам противостояла по-настоящему хорошая команда, которая демонстрирует очень качественный баскетбол. Сегодня наша энергия была на высоком уровне, особенно в те моменты, когда на площадке появлялись игроки скамейки. Мы показали очень хорошую защиту, вынудив соперника совершить 24 потери. Рад, что мы вернулись на более высокий уровень по сравнению с тремя предыдущими матчами», — приводит слова Перасовича сайт лиги.

УНИКС находится на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда выиграла 9 матчей из 10.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
Велимир Перасович
0
Читайте также
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
Туктамышева выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Райкович отметил вклад всех игроков ЦСКА в победу над «Нижним Новгородом»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости