Перасович — о победе над «Пармой»: «Показали хорошую защиту, вынудив соперника совершить 24 потери»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Пармой» (93:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«На мой взгляд, сегодня мы провели одну из лучших игр в сезоне. Нам противостояла по-настоящему хорошая команда, которая демонстрирует очень качественный баскетбол. Сегодня наша энергия была на высоком уровне, особенно в те моменты, когда на площадке появлялись игроки скамейки. Мы показали очень хорошую защиту, вынудив соперника совершить 24 потери. Рад, что мы вернулись на более высокий уровень по сравнению с тремя предыдущими матчами», — приводит слова Перасовича сайт лиги.

УНИКС находится на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда выиграла 9 матчей из 10.