«Автодор» обыграл «Самару» и прервал серию из пяти поражений подряд
«Автодор» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:69.
Самым результативным игроком встречи стал игрок проигравшей команды Антон Карданахишвили, набравший 23 очка. В команде победителей 20 очков набрал Райан Боутрайн.
Отметим, что саратовский клуб одержал победу в первом матче под руководством нового главного тренера Дарко Руссо.
«Автодор» прервал серию из пяти поражений подряд. Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Самара» находится на шестой строчке.
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«Автодор» (Саратов) — «Самара» — 74:69 (17:13, 13:19, 17:17, 27:20)
15 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».
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