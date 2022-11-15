«Автодор» обыграл «Самару» и прервал серию из пяти поражений подряд

«Автодор» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:69.

Самым результативным игроком встречи стал игрок проигравшей команды Антон Карданахишвили, набравший 23 очка. В команде победителей 20 очков набрал Райан Боутрайн.

Отметим, что саратовский клуб одержал победу в первом матче под руководством нового главного тренера Дарко Руссо.

«Автодор» прервал серию из пяти поражений подряд. Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Самара» находится на шестой строчке.

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«Автодор» (Саратов) — «Самара» — 74:69 (17:13, 13:19, 17:17, 27:20)

15 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».