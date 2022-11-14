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Сегодня, 22:32

Райкович отметил вклад всех игроков ЦСКА в победу над «Нижним Новгородом»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ (107:63).

«Готовиться к этой игре было непросто, так как кроме Саймона у нас не было еще и Ливио. Мы серьезно готовились, и игроки хорошо справились с задачей, все внесли свой вклад, старались на высшем уровне. Вот почему получилась такая большая разница. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые постоянно приходят на наши матчи, чтобы поддержать нас, они дают нам толчок, дополнительную мотивацию, которая иногда нужна игрокам», — приводит слова тренера официальный сайт армейцев.

ЦСКА выиграл все 10 матчей на старте регулярного чемпионата и единолично возглавляет турнирную таблицу. «Нижний Новгород» идет на седьмом месте (5 побед, 5 поражений).

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-11-14-cska-pari-nn-news-report/
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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