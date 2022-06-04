«Фенербахче» и «Болонья» интересуются форвардом «Зенита» Мики

Форвардом «Зенита» Джорданом Мики интересуются как минимум два участника Евролиги — «Фенербахче» и «Болонья», пишет журналист Sportando Алессандро Магги.

В нынешнем сезоне Мики был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате Джордан Мики провел 13 матчей, в которых в среднем набирал 13,5 очка и совершал 4,2 подбора и 1,8 передачи.

Форвард оказался лучшим в «Зените» по перехватам (1,2), а санкт-петербургская команда стала второй в регулярном чемпионате по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 74,0 очка за матч.

Ранее сообщалось, что итальянский «Виртус» также заинтересован в приобретении Мики.