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Сегодня, 14:21

«Фенербахче» и «Болонья» интересуются форвардом «Зенита» Мики

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвардом «Зенита» Джорданом Мики интересуются как минимум два участника Евролиги — «Фенербахче» и «Болонья», пишет журналист Sportando Алессандро Магги.

В нынешнем сезоне Мики был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате Джордан Мики провел 13 матчей, в которых в среднем набирал 13,5 очка и совершал 4,2 подбора и 1,8 передачи.

Форвард оказался лучшим в «Зените» по перехватам (1,2), а санкт-петербургская команда стала второй в регулярном чемпионате по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 74,0 очка за матч.

Ранее сообщалось, что итальянский «Виртус» также заинтересован в приобретении Мики.

БК Зенит
БК Фенербахче
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