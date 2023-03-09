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Сегодня, 17:28

Базаревич — о матче с «Пармой»: «Надеемся показать хорошую игру в этой атмосфере»

Мария Гусева
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«В Перми всегда непросто, но интересно играть: хозяева имеют очень хорошую поддержку зала, — цитирует пресс-сдужюа лиги Базаревича. — Но эта атмосфера нам знакома — надеюсь, она поможет и нам тоже. Все понимают плотность в турнирной таблице, когда четыре команды борются за два места в плей-офф, и в каждой игре мы не имеем права на ошибку. Мы надеемся показать хорошую игру в этой атмосфере и добиться положительного результата».

Матч «Парма» — «Самара» пройдет сегодня, 9 марта. Начало — 18.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Парма (Пермь)
БК Самара
Сергей Базаревич
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