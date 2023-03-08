Главный тренер «Минска» Вергун пожелал «Енисею» удачи в битве за плей-офф

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Енисея» (55+75) в матче Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, хочу поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Очень здорово, что была такая хорошая атмосфера на арене. Поздравляю «Енисей» с заслуженной победой. Что касается нас, мы оказывали сопротивление в течении трех четвертей. Это хороший индикатор того, кто готов играть на таком уровне или кто планирует играть. Желаю «Енисею» удачи в битве за плей-офф», — приводит слова Вергуна сайт лиги.

«Минск» идет на последней, шестой позиции в турнирной таблице группы Б. Команда из Белоруссии потерпела 18-е поражение подряд.