«Автодор» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» на выезде обыграл «Астану» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:73.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Малик Ньюмен и Брэндон Гарретт, набравшие по 18 очков. Столько же очков в составе проигравшей команды набрали Маркелл Джонсон и Валерий Лиходей.

«Автодор» занимает третье место в группе Б. «Астана» идет на пятой строчке.

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Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Астана» — «Автодор» (Саратов) — 73:80 (14:15, 18:20, 22:22, 19:23)

9 марта. Астана. «СК Велотрек».