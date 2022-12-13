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13 декабря, 20:49

Главный тренер «Автодора» назвал главную причину поражения от «Астаны»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо назвал главную причину поражения от «Астаны» (69:70) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Астану». Они играли хорошо не только сегодня, но на протяжении более чем месяца. Я знал, что будет нелегко. Мы приехали на игру в неполном составе, без замен было тяжело играть в обороне, особенно в последние минуты. В заключительные три минуты наши игроки уже не могли ходить. Это было ожидаемо, но при таком ограниченным составом нельзя было играть лучше», — приводит слова Руссо сайт лиги.

«Автодор» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч команда проведет 18 декабря дома против «Зенита».

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Автодор
БК Астана
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