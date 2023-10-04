Главный тренер «Пари НН» Лукич: «Мы должны быть готовы к напору УНИКСа»

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич рассказал, как команда готовится к матчу против УНИКСа в рамках Единой лиги ВТБ.

«Мы всем тренерским составом вместе с командой посмотрели последний матч УНИКСа против «Локомотива-Кубань», который прошел несколько дней назад в Казани. Главное, что бросилось в глаза — мощная энергия и агрессия УНИКСа. Физически и, можно сказать, психологически они разнесли краснодарскую команду, а она оказалась не готова к такой агрессии соперника. Все это произошло из-за неудачного выступления УНИКСа на Суперкубке. Они отреагировали верно, и мы должны быть готовы к такому напору. Ожидаем очень агрессивных соперников здесь в Нижнем, к которым нужно быть готовыми и физически, и ментально», — приводит пресс-служба нижегородского клуба слова тренера.

Матч между «Пари НН» и УНИКСом пройдет в четверг, 5 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

1 октября команда из Нижнего Новгорода одержала победу над «Минском» со счетом 89:60. УНИКС на старте сезона обыграл «Локомотив-Кубань» (91:73). Казанский клуб является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.