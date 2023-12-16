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Главный тренер «Автодора» Богичевич: «Могу быть доволен только первой половиной встречи с ЦСКА»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (66:96).

«Поздравляю хозяев. Безусловно, они заслужили эту победу. Могу быть доволен только первой половиной, в которой мы действовали хорошо, правильно, с нужными идеями. Во второй половине мы потеряли концентрацию, мешали проблемы с фолами, ротация уступала сопернику. Повторю, что в первой половине команда показала хорошее лицо, и именно к такой игре будем стремиться в дальнейшем», — приводит пресс-служба лиги слова Богичевича.

«Автодор» с 6 победами в 17 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, армейцы продолжают лидировать в чемпионате.

Баскетбол
БК Автодор
БК ЦСКА
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