Главный тренер «Автодора» Богичевич: «Могу быть доволен только первой половиной встречи с ЦСКА»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (66:96).

«Поздравляю хозяев. Безусловно, они заслужили эту победу. Могу быть доволен только первой половиной, в которой мы действовали хорошо, правильно, с нужными идеями. Во второй половине мы потеряли концентрацию, мешали проблемы с фолами, ротация уступала сопернику. Повторю, что в первой половине команда показала хорошее лицо, и именно к такой игре будем стремиться в дальнейшем», — приводит пресс-служба лиги слова Богичевича.

«Автодор» с 6 победами в 17 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, армейцы продолжают лидировать в чемпионате.