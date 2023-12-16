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Сегодня, 17:47

«Парма» одержала шестую подряд победу, обыграв «Руну» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Парма» дома обыграла «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:74.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Би-Джей Джонсон, набравший 29 очков и 8 подборов. Лучшим у гостей был Данила Походяев (18 очков и 9 подборов).

«Парма» одержала шестую победу подряд. Пермяки вышли на шестое место в Единой лиге ВТБ. «Руна» занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Руна» (Москва) — 85:74 (22:19, 24:13, 19:22, 20:20)

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК Руна
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