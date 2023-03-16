Киселев — о матче с «Автодором»: «Все должны отработать свои минуты на максимум»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев рассказал о настрое на матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«На данный момент у нас есть определенные проблемы с травмированными игроками: после последней игры с «Самарой» к Майерсу и Вону добавился Балашов. Но эта ситуация должна еще больше нас сплотить как команду, и все должны отработать свои минуты на максимум», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Киселева.

Матч «Автодор» — «Астана» пройдет сегодня, 16 марта. Начало встречи — 18.00 мск.