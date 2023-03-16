Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:47

«Автодор» победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Автодор» — «Астана» — 79:70.
Фото БК «Автодор»

«Автодор» дома обыграл «Астану» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:70.

Самым результативным в составе саратовцев стал Раде Загорац — 26 очков, у казахстанской команды 26 очков набрал Маркелл Джонсон.

«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице этапа проигравших (13 побед и 17 поражений), «Астана» идет на пятой строчке (5 побед и 24 поражения).

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Астана» — 79:70 (23:11, 20:18, 18:27, 18:14)

16 марта. Саратов. «ДС Кристалл».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2022-2023/
БК Автодор
БК Астана
0
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Киселев — о матче с «Автодором»: «Все должны отработать свои минуты на максимум»
Новости
RSS RSS
Все новости