Гинас Руткаускас стал вице-президентом "Локомотива"

Вице-президентом "Локомотива" назначен Гинас Руткаускас, информирует клубная пресс-служба. Для литовского специалиста это возвращение в краснодарский клуб: он являлся вице-президентом "Локо" с 2012 по 2014 годы.

Руткаускас около двадцати лет провел в системе "Жальгириса" (1990-2007, 2015-2017), где прошел путь от врача до генерального директора. Кроме того, он два года руководил Профессиональной баскетбольной лигой (2010-12), а на протяжении последних двух сезонов занимал пост спортивного директора в немецком "Бамберге".

В ближайшее время Руткаускас сфокусируется на работе над комплектованием команды на сезон-2019/20. Задачей литовского специалиста станет формирование боевого состава, который способен достичь максимальных целей.

– Гинас Руткаускас – профессионал высокого уровня, он хорошо знаком и клубу, и болельщикам, – подчеркнул президент "Локомотива" Андрей Ведищев. – В тот период, когда он работал в "Локомотиве", команда выиграла Еврокубок-12/13 и дебютировала в Евролиге в следующем сезоне. Гинас хорошо знаком мне как человек и специалист, он обладает большим опытом работы в Евролиге, и я рад его возвращению в "Локо". Перед клубом стоят серьезные задачи, и Гинас Руткаускас – тот человек, который поможет клубу в достижении своих целей. В первую очередь он сосредоточится на работе с основной командой и вопросах, связанных с ее обеспечением.