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Сегодня, 08:45

Карасев о поражении от ЦСКА: «Мы слишком рано потеряли концентрацию»

Защитник Карасев рассказал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Виктория Кравченко
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Защитник «Зенит» Сергей Карасев прокомментировал матч с ЦСКА (73:82) во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Сегодня играли гораздо лучше, чем в первой встрече, был другой настрой. После четвертой игры в Казани наш главный тренер сказал, что в финале все будет зависеть от нюансов. Сегодня третья четверть и стала этой деталью. Мы слишком рано потеряли концентрацию. В принципе, шансы были на победу. Едем в Санкт-Петербург, чтобы дать бой!» — цитирует Карасева пресс-служба команды.

Счет в серии — 2-0. Третий матч финальной серии до 4 побед состоится 25 мая в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене».

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5976
БК Зенит
БК ЦСКА
Сергей Карасев (баскетбол)
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