Евгений Пашутин: "УНИКС смог навязать "Зениту" тягучий баскетбол"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" (95:84) отметил, что его команда не стала ввязываться в быструю игру соперника, а навязала ему защитный баскетбол. Для команды эта победа стала восьмой в девяти матчах турнира. Вместе с ЦСКА казанцы делят первое место в турнирной таблице.

— Мы прилетели вчера в Петербург после не очень удачной игры в Афинах против "Олимпиакоса", - приводит пресс-служба "Зенита" слова Пашуина. - Времени особо не было, но мы поехали на тренировку и сумели разобрать соперника. Мы понимали, что физические кондиции будут не на самом высоком уровне, и особое внимание уделяли защите. Сегодня нам удалось сдерживать Тулсона на протяжении всей игры, а Тимма забил много лишь в концовке. В целом, нам удалось навязать "Зениту" защиту и тягучий баскетбол. Справились и с Лэндри, потому что обычно эта троица набирает за матч более 70 очков.

При равном счете мы смогли остановить несколько атак или заставить зенитовцев бросать издали через руки. Мы сегодня боролись за процент попаданий, и нам удалось заставить их промахнуться этими бросками. Плюс мы не стали ввязываться в быструю игру "Зенита", в которой они одни из лучших, ведь у них почти все игроки молодые, атлетичные и хорошо двигают мяч. Мы подолгу контролировали мяч в нападении и сумели остановить "Зенит", когда он пытался отыграться и начал торопиться.