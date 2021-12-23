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«Парма» победила «Енисей» в Единой лиге ВТБ

17:33
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«Парма» обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 78:61.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марекс Мейерис. Он набрал 24 очка. У «Енисея» 15 очков набрал Бринтон Лемар.

«Парма» занимает 7-е место в турнирной таблице. «Енисей» идет на 8-й позиции.

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Парма» (Пермь) — 61:78 (16:16, 17:18, 13:33, 15:11)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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