«Парма» победила «Енисей» в Единой лиге ВТБ
«Парма» обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 78:61.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Марекс Мейерис. Он набрал 24 очка. У «Енисея» 15 очков набрал Бринтон Лемар.
«Парма» занимает 7-е место в турнирной таблице. «Енисей» идет на 8-й позиции.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Парма» (Пермь) — 61:78 (16:16, 17:18, 13:33, 15:11)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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