Главный тренер «Автодора»: «Победа над «Зенитом» помогает нам чувствовать уверенность против любого соперника на любом паркете»

Главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович высказался о гостевой победе над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:74).

«Это была хорошая игра для нас. Поздравляю своих игроков, они сегодня показали характер. Мы играли против команды Евролиги, которая недавно вернулась из Франции с двумя победами против «Монако» и АСВЕЛ. Их главные созидатели сегодня не приняли участие в матче — Лойд и Мики. Несмотря на это, у «Зенита» очень качественный состав.

Мы одержали важную для нас победу. Она помогает нам оставаться в верхней части турнирной таблицы, а также чувствовать уверенность против любого соперника на любом паркете. Я надеюсь, что эта победа станет хорошей мотивацией для нас в дальнейшем», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Саратовцы занимают первое место в турнирной таблице, одержав восемь побед в девяти матчах. Питерцы идут четвертыми — шесть побед в восьми матчах.

Следующий матч «Автодор» проведет против ЦСКА в Москве 4 января.