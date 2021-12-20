Главный тренер «Автодора»: «Победа над «Зенитом» помогает нам чувствовать уверенность против любого соперника на любом паркете»
Главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович высказался о гостевой победе над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:74).
«Это была хорошая игра для нас. Поздравляю своих игроков, они сегодня показали характер. Мы играли против команды Евролиги, которая недавно вернулась из Франции с двумя победами против «Монако» и АСВЕЛ. Их главные созидатели сегодня не приняли участие в матче — Лойд и Мики. Несмотря на это, у «Зенита» очень качественный состав.
Мы одержали важную для нас победу. Она помогает нам оставаться в верхней части турнирной таблицы, а также чувствовать уверенность против любого соперника на любом паркете. Я надеюсь, что эта победа станет хорошей мотивацией для нас в дальнейшем», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Саратовцы занимают первое место в турнирной таблице, одержав восемь побед в девяти матчах. Питерцы идут четвертыми — шесть побед в восьми матчах.
Следующий матч «Автодор» проведет против ЦСКА в Москве 4 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/avtodor-vozvrashhaet-sebe-pervoe-mesto-v-bitve-s-zenitom/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю