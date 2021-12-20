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Главный тренер «Автодора»: «Победа над «Зенитом» помогает нам чувствовать уверенность против любого соперника на любом паркете»

23:35
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Главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович высказался о гостевой победе над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:74).

«Это была хорошая игра для нас. Поздравляю своих игроков, они сегодня показали характер. Мы играли против команды Евролиги, которая недавно вернулась из Франции с двумя победами против «Монако» и АСВЕЛ. Их главные созидатели сегодня не приняли участие в матче — Лойд и Мики. Несмотря на это, у «Зенита» очень качественный состав.

Мы одержали важную для нас победу. Она помогает нам оставаться в верхней части турнирной таблицы, а также чувствовать уверенность против любого соперника на любом паркете. Я надеюсь, что эта победа станет хорошей мотивацией для нас в дальнейшем», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Саратовцы занимают первое место в турнирной таблице, одержав восемь побед в девяти матчах. Питерцы идут четвертыми — шесть побед в восьми матчах.

Следующий матч «Автодор» проведет против ЦСКА в Москве 4 января.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/avtodor-vozvrashhaet-sebe-pervoe-mesto-v-bitve-s-zenitom/

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Руслан Абушкин все материалы автора
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