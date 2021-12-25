Паскуаль: «УНИКС показывают прекрасный баскетбол, «Зениту» для победы надо сыграть идеально»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал предстоящий матч против УНИКСа в Единой лиге ВТБ.
«Они сейчас в числе тех европейских команд, которые находятся в лучшей форме. Показывают прекрасный баскетбол с большой уверенностью и превосходной защитой, — приводит слова тренера официальный сайт «Зенита». — УНИКС — лучшая команда по перехватам. Возможно, в данный момент у УНИКС сильнейший характер в Европе.
Мы должны сыграть идеально, если хотим победить. Во-первых, следует контролировать потери мяча и подборы. Во-вторых, действовать максимально эффективно, потому что УНИКС невероятно эффективен, они наказывают за каждую малейшую ошибку".
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Питерский клуб одержал шесть побед в восьми матчах. УНИКС находится на втором месте.
Встреча между командами пройдет 26 декабря на «Сибур Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/25/zenit-uniks-prevyu-edinaya-liga-vtb/
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