Паскуаль: «УНИКС показывают прекрасный баскетбол, «Зениту» для победы надо сыграть идеально»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал предстоящий матч против УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«Они сейчас в числе тех европейских команд, которые находятся в лучшей форме. Показывают прекрасный баскетбол с большой уверенностью и превосходной защитой, — приводит слова тренера официальный сайт «Зенита». — УНИКС — лучшая команда по перехватам. Возможно, в данный момент у УНИКС сильнейший характер в Европе.

Мы должны сыграть идеально, если хотим победить. Во-первых, следует контролировать потери мяча и подборы. Во-вторых, действовать максимально эффективно, потому что УНИКС невероятно эффективен, они наказывают за каждую малейшую ошибку".

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Питерский клуб одержал шесть побед в восьми матчах. УНИКС находится на втором месте.

Встреча между командами пройдет 26 декабря на «Сибур Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.