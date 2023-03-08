«Енисея» обыграл «Минск» и одержал четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ
«Енисей» обыграл «Минск» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:55.
Самыми результативными игроками матча стали баскетболист клуба из Красноярска Александр Гудумак и центровой минской команды Вадим Стубеда, набравшие по 13 очков.
«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице группы Б. Команда одержала четвертую победу подряд. «Минск» идет на последней, шестой позиции. Команда из Белоруссии потерпела 18-е поражение подряд.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Енисей» (Красноярск) — МИНСК (Минск) — 75:55 (24:17, 16:15, 15:16, 20:7)
8 марта. Красноярск. «Арена-Север».
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