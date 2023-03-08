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Сегодня, 15:07

«Енисея» обыграл «Минск» и одержал четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» обыграл «Минск» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:55.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболист клуба из Красноярска Александр Гудумак и центровой минской команды Вадим Стубеда, набравшие по 13 очков.

«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице группы Б. Команда одержала четвертую победу подряд. «Минск» идет на последней, шестой позиции. Команда из Белоруссии потерпела 18-е поражение подряд.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Енисей» (Красноярск) — МИНСК (Минск) — 75:55 (24:17, 16:15, 15:16, 20:7)

8 марта. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК Минск
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