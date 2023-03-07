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7 марта, 23:04

Паскуаль — о матче с «Локомотивом-Кубань»: «Соперник хорошо включился, а наши игроки перестали выполнять установки»

Мария Гусева
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, хочу похвалить «Локомотив-Кубань», особенно Александра Секулича, которого я считаю одним из лучших тренеров в Единой Лиге ВТБ и в европейском баскетболе, — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Паскуаля. — «Локо» очень сильно прибавил по ходу сезона. Что касается игры, мы играли очень хорошо во 2-й и 3-й четвертях, но потом остановились: прекратили атаковать, идти под кольцо, комбинировать, защищаться. «Локо» в свою очередь хорошо включился, а наши игроки перестали выполнять установки тренерского штаба. Хорошо, что в итоге мы можем быть довольными результатом».

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Зенитом» 13 марта, а МБА встретится с УНИКСом на день раньше.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Хавьер Паскуаль
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