ЦСКА на выезде с крупным счетом победил «Енисей»

ЦСКА на выезде победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб разгромил соперника со счетом 87:62.

Алексей Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 17 очков.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Енисей» проиграл четвертый матч подряд и идет на 9-м месте.

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«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 62:87 (13:18, 14:22, 8:25, 27:22)

11 марта.