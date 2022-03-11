ЦСКА на выезде с крупным счетом победил «Енисей»
ЦСКА на выезде победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб разгромил соперника со счетом 87:62.
Алексей Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 17 очков.
ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Енисей» проиграл четвертый матч подряд и идет на 9-м месте.
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Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 62:87 (13:18, 14:22, 8:25, 27:22)
11 марта.
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