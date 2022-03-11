Итудис о победе над «Енисеем»: «Доминировали большую часть матча»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Енисеем» (87:62).

«Мы сегодня играли серьезно, были лучшей командой. Это было особенно заметно с учетом того, что «Енисей» не использовал Каспера Уэйра. Мы доминировали большую часть матча, смогли задействовать наших запасных, разделить игровое время. Нас ждет серьезная игра в понедельник с «Зенитом», — приводит слова тренера сайт лиги.

В следующем туре Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 14 марта в Москве. Начало — в 20.00 (мск).