Райкович — о матче за бронзу Единой лиги ВТБ: «Для нас важно играть на максимуме своих возможностей и идти к победе»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался перед началом серии с «Зенитом» за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

«Мы должны забыть о том, что происходило в последнее время, и постараться подготовиться к этим играм. Без Алекса [Шведа] нам нужно реорганизовать нападение, подготовить и внедрить новые тактические приемы. Для нас важно играть на максимуме своих возможностей и идти к победе», — приводит слова Райковича пресс-служба БК ЦСКА.

Первый матч серии плей-офф за третье место Единой лиги ВТБ пройдет сегодня, 5 мая, в Москве.