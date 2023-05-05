Игроки ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа

Баскетболисты ЦСКА выйдут на матч серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Зенита» в майках в поддержку Алексея Шведа, сообщает ТАСС.

«На трехминутной разминке и представлении команд игроки будут в майках в поддержку Алексея», — сказали в пресс-службе.

Первый матч серии плей-офф за третье место Единой лиги ВТБ пройдет сегодня, 5 мая, в Москве.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.