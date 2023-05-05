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Сегодня, 10:39

Квитковских рассказал о своей роли в «Локомотиве-Кубань»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских высказался о своей роли в краснодарской команде.

«На протяжении всего сезона все было как-то нестабильно. Были более-менее хорошие игры, а были и откровенно плохие. Самое главное, наверное, не поддаваться давлению, не копаться в себе — просто работать. Тренер мне это тоже говорил. В самом начале сезона у нас с ним состоялся разговор, обсудили мою роль в команде. Он не требует от меня создания какой-либо ситуации. Я как раз должен больше помогать команде в защите, на подборах, набирать свои очки с врываний в свободные зоны. Я это понимаю. У нас есть отличные исполнители, я стараюсь им помогать. Давать энергию команде — вот то, что от меня требуется», — приводит слова Квитковских «Чемпионат».

Команда пробилась в финальную серию, где сыграет с казанским УНИКСом. В полуфинале краснодарцы обыграли ЦСКА по итогам семи матчей. Первый матч финальной серии состоится 6 мая в Казани.

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-5091775-anton-kvitkovskih-rasskazal-o-svoej-roli-v-lokomotive-kuban.html
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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