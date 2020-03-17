Единая лига ВТБ надеется возобновить сезон-2019/20 после 10 апреля, заявил президент турнира Сергей Кущенко. Ранее стало известно, что лига вместе с РПЛ и КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса.

— Сегодня, 17 марта на совместном совещании с РПЛ и КХЛ Единая лига ВТБ приняла решение приостановить чемпионат до 10 апреля, — приводит пресс-служба Единой лиги слова Кущенко. — В связи с пандемией коронавируса мы находимся на ежедневной связи с клубами и органами власти. Мы понимали, что в условиях распространения коронавируса необходимо принять сложное решение. Главное — не причинить вред здоровью участников и зрителей матчей. Надеемся, что в ближайшее время будет появляться позитивная информация и мы сможем возобновить чемпионат. Надеемся на поддержку болельщиков и всех любителей баскетбола.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список