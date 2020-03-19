Димитрис Прифтис: «Надеюсь, что сезон финиширует в своем обычном формате»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис надеется, что сезон закончится в обычном формате. Пауза в чемпионате наступила из-за коронавируса.

— Сейчас не самый захватывающий период для нас, в связи с отсутствием игр, но мы усиленно тренируемся, чтобы сохранить хорошую форму, — цитируют «Известия» Прифтиса. — Безусловно, мы следим за тем, что происходит в мире. Команда очень внимательно относится к мерам безопасности и рекомендациям врачей с самого начала распространения COVID-19. Мы все заботимся друг о друге, принимаем индивидуальные меры защиты, чтобы избежать или уменьшить возможности контакта с вирусом. Думаю, мы вполне можем вернуться к играм, если ситуация в мире будет улучшаться. Сейчас очень сложно предугадать, когда это произойдет, но я надеюсь, что круговорот вируса закончится и сезон финиширует в своем обычном формате.