Овечкин посетил победную раздевалку «Зенита»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил победную раздевалку «Зенита».

Овечкин является другом игрока «Зенита» Виталия Фридзона и победную раздевалку команды он посетил вместе со своим старшим сыном Сергеем.

Питерский клуб победил ЦСКА (81:75, 4-3 в серии) в седьмом, решающем матче серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ и впервые в истории стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ.

ЦСКА каждый сезон попадает в финал и до этого лишь раз уступил титул в Единой лиге — в 2011 году «Химкам». Всего на счету москвичей 11 побед в Лиге ВТБ (в 2008-м — в промо-турнире).