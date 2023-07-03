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Сегодня, 15:21

Дэрил Мэйкон покинул УНИКС

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил «СЭ», что Дэрил Мэйкон продолжит карьеру в другом клубе.

У американского защитника была опция продления контракта с казанцами на сезон-2023/24.

«Мэйкон покинул команду. Спасибо ему за чемпионский сезон, который он провел на высоком уровне. Увы, но мы вынуждены попрощаться. Удачи ему в продолжении карьеры», — сказал Богачев «СЭ».

27-летний защитник, вероятно, продолжит карьеру в одном из клубов Евролиги. До перехода в УНИКС Дэрил провел сильный сезон в «Панатинаикосе».

БК УНИКС
Евгений Богачев
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