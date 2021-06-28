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Дарко Руссо назначен на пост главного тренера «Астаны»

15:19
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Баскетбольный клуб «Астана» объявил о назначении сербского специалиста Дарко Руссо на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два сезона.

«Руководство клуба надеется, что профессиональные качества и опыт тренера приведут команду к новым достижениям и победам», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте команды.

Ранее Руссо возглавлял сербский «Партизан», греческий «Аполлон» и украинский «Химик».

В прошедшем сезоне «Астана» финишировала на двенадцатом месте в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда не прошла в плей-офф.

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