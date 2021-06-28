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ЦСКА продлит контракт с Лундбергом

17:55
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ЦСКА продлит контракт с защитником Иффе Лундбергом, сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа.

Ранее литовский инсайдер Донатас Урбонас писал о том, Лундберг отказался от продления контракта с московским клубом и намерен дождаться августа с целью оценить варианты продолжения карьеры в НБА.

Лундберг начинал европейский сезон в польской «Зелена-Гуре», а в феврале перешел в московский ЦСКА.

В составе армейцев 26-летний датчанин набрал в Евролиге 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 ассиста за 20,1 минуты на площадке.

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Иван Шитик все материалы автора
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