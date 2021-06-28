ЦСКА продлит контракт с Лундбергом
ЦСКА продлит контракт с защитником Иффе Лундбергом, сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа.
Ранее литовский инсайдер Донатас Урбонас писал о том, Лундберг отказался от продления контракта с московским клубом и намерен дождаться августа с целью оценить варианты продолжения карьеры в НБА.
Лундберг начинал европейский сезон в польской «Зелена-Гуре», а в феврале перешел в московский ЦСКА.
В составе армейцев 26-летний датчанин набрал в Евролиге 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 ассиста за 20,1 минуты на площадке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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