УНИКС продлил контракт с форвардом Джоном Брауном
УНИКС в Instagram объявил о продлении контракта с форвардом Джоном Брауном. Новое соглашение с 29-летним американцем рассчитано на два года.
«Джон Браун lll остается с нами! Мы рады, что один из самых талантливых игроков продолжит защищать цвета нашего клуба!» — говорится в сообщении казанского клуба.
Минувший сезон стал дебютным для Брауна в УНИКСе. По его итогам он был признан лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю