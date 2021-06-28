УНИКС продлил контракт с форвардом Джоном Брауном

УНИКС в Instagram объявил о продлении контракта с форвардом Джоном Брауном. Новое соглашение с 29-летним американцем рассчитано на два года.

«Джон Браун lll остается с нами! Мы рады, что один из самых талантливых игроков продолжит защищать цвета нашего клуба!» — говорится в сообщении казанского клуба.

Минувший сезон стал дебютным для Брауна в УНИКСе. По его итогам он был признан лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ.