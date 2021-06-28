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УНИКС продлил контракт с форвардом Джоном Брауном

14:35
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УНИКС в Instagram объявил о продлении контракта с форвардом Джоном Брауном. Новое соглашение с 29-летним американцем рассчитано на два года.

«Джон Браун lll остается с нами! Мы рады, что один из самых талантливых игроков продолжит защищать цвета нашего клуба!» — говорится в сообщении казанского клуба.

Минувший сезон стал дебютным для Брауна в УНИКСе. По его итогам он был признан лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQqTUd3sXbg/

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