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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

ЦСКА не будет продлевать контракт с Хиллиардом

02:24
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Форвард Дарран Хиллиард покинет ЦСКА по окончании контракта. Нынешнее соглашение 27-летнего американца рассчитано до июня 2020 года.

— От Даррена в ЦСКА ждали большего, — пояснил «Известиям» источник в армейском клубе. — В первую очередь, в те моменты, когда соперники плотно прихватывали Джеймса и у него сбивался прицел. По идее, в такие моменты Хиллиард должен был брать инициативу на себя и стать второй опцией в атаке. Такое случалось крайне редко. Поэтому клуб будет искать замену.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1008568/timur-ganeev/amerikanskii-promakh-tcska-ne-budet-prodlevat-kontrakt-khilliarda

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