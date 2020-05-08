ЦСКА не будет продлевать контракт с Хиллиардом

Форвард Дарран Хиллиард покинет ЦСКА по окончании контракта. Нынешнее соглашение 27-летнего американца рассчитано до июня 2020 года.

— От Даррена в ЦСКА ждали большего, — пояснил «Известиям» источник в армейском клубе. — В первую очередь, в те моменты, когда соперники плотно прихватывали Джеймса и у него сбивался прицел. По идее, в такие моменты Хиллиард должен был брать инициативу на себя и стать второй опцией в атаке. Такое случалось крайне редко. Поэтому клуб будет искать замену.