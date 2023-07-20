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Сегодня, 09:52

Центровой Тони Джекири стал игроком ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Центровой Тони Джекири подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним спортсменом рассчитано на 2 года.

Ранее в России Джекири выступал за УНИКС. Он помог казанскому клубу стать бронзовым призером Единой лиги ВТБ-2021/22.

В минувшем сезоне в «Фенербахче» его средние показатели составили 6,7 очка, 5,4 подбора и 1,3 передачи за 13,5 минуты в Евролиге и 5,6 очка, 5,5 подбора, 1,0 передачи за 18,4 минуты в чемпионате Турции.

Источник: БК ЦСКА
баскетбол
БК ЦСКА
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