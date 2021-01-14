Поступили в продажу билеты на Матч Всех Звезд в Москве. Купить билет можно на официальном сайте лиги, а также на сайтах билетных сервисов — Яндекс Афиша и ВТБ Арена.

Пятый юбилейный Матч Всех Звезд пройдет 14 февраля 2021 года в Москве на «ВТБ Арене».

Генеральный директор Лиги Илона Корстин:

— В этом году для нас очень важно, чтобы традиционный Матч Всех Звезд стал не только ярким и запоминающимся, но и безопасным — как для зрителей, так и для его участников. В соответствии с требованиями Роспортебнадзора рассадка на арене будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, поэтому будет заполнено лишь 25 процентов от всей арены. Продажа билетов осуществляется только онлайн через сервисы Яндекс и ВТБ Арены.