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Сегодня, 22:08

Баскетболисты и главный тренер ЦСКА навестили в больнице Алексея Шведа

Мария Гусева
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Баскетболисты и главный тренер ЦСКА Эмил Райкович навестили защитника армейцев Алексея Шведа в больнице.

«Мы желаем Алексею много сил, терпения и оптимизма в этот нелегкий период. Скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦСКА.

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

3 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

БК ЦСКА
Эмил Райкович
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