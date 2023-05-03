Баскетболисты и главный тренер ЦСКА навестили в больнице Алексея Шведа

Баскетболисты и главный тренер ЦСКА Эмил Райкович навестили защитника армейцев Алексея Шведа в больнице.

«Мы желаем Алексею много сил, терпения и оптимизма в этот нелегкий период. Скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦСКА.

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

3 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.