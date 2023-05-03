Тараканов прокомментировал историю с нападением на Шведа

Сергей Тараканов, олимпийский чемпион и чемпион мира по баскетболу, отыгравший 11 сезонов за ЦСКА, прокомментировал историю с нападением на игрока армейской команды Алексея Шведа.

«Я, когда мне прислали сообщение про Шведа, сразу спросил: а там случайно не замешаны те, кто деньги проиграл? Это первое, что пришло в голову. О здоровье Шведа ничего не узнавал, потому что много всяких звонков на эту тему. Надеюсь, узнаю что-то хорошее, и ничего плохого с Алексеем не случится», — приводит слова Тараканова «РБ Спорт».

ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубани» со счетом 3-4 в серии. Армейцам предстоит сразиться с санкт-петербургским «Зенитом» в серии за бронзовые медали.

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.