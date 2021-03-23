«Зенит» на выезде обыграл «Автодор»
19:51
«Зенит» победил «Автодор» (89:62) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Остин Холлинс — 26 очков. У хозяев 16 очков заработал Душан Ристич.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. «Автодор» на восьмой позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:89 (14:31, 13:17, 26:15, 9:26)
23 марта. Саратов. «ДС Кристалл».
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