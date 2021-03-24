«Зенит» не интересуется Томасом Уолкапом
16:37
По информации «СЭ», разыгрывающий «Жальгириса» Томас Уолкоп не входит в сферу интересов «Зенита». В клубе не рассматривают возможность подписания 29-летнего баскетболиста этим летом.
Ранее об интересе «Зенита» и «Маккаби» к американцу сообщил инсайдер Маттео Андреани.
В матчах Евролиги-2020/21 Уолкоп набирает 7,4 очка и 4,5 передачи в среднем за игру. Томас выступает в «Жальгирисе» с 2018 года, до этого он играл в немецком «Людвигсбурге».
(Тимур Ганеев)
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