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«Енисей» с минимальным счетом обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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«Енисей» на выезде обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:88.

Команда из Красноярска одержала вторую победу подряд в этом сезоне и занимает 7-е место в турнирной таблице (6 очков). Саратовский клуб с 5 очками располагается на 12-й строчке.

18 октября «Енисей» сыграет против «Локомотив-Кубань». «Автодор» 21-го числа встретится с ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 88:89 (11:21, 23:24, 27:24, 27:20)

14 октября. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК Енисей
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