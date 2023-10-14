«Зенит» победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:69.

Питерцы после 4 матчей (2 победы и 2 поражения) занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата. «Астана» провела первый матч.

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«Астана» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:78 (16:23, 18:15, 7:19, 28:21)

А: Хэмм — 20+7 подборов, Канкел — 18 очков

З: Карасев — 21 очко, Хантер — 16 очков+5 подборов.

14 октября. Астана. «СК Велотрек».