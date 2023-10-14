Карасев: «Такие перепады непозволительны, команды топ-уровня не будут нас прощать»

Баскетболист «Зенита» Сергей Карасев специально для «СЭ» подвел итоги победной игры с «Астаной» (78:69) в рамках Единой лиги ВТБ. Российский форвард стал самым результативным игроком встречи в Казахстане, набрав 21 очко.

— Насколько важно было реабилитироваться после поражения от ЦСКА?

— Конечно, важно. Начали регулярку с двух поражений в трех матчах. Это наложило определенное напряжение. Безусловно, от нас ждали другого старта. Поэтому ехали в Казахстан с единственной целью, — побеждать. Была тяжелая подготовительная неделя перед «Астаной». Очень продуктивно потренировались. Да, в отчетной игре не все было успешно, но временами показывали тот баскетбол, который хотим видеть в этом сезоне. С агрессивной защитой, быстрым переходом, хорошим движением мяча. Все были в игре. С другой стороны, резкие перепады никуда не делись. Ведем «+20» и буквально за две-три минуты они возвращаются в игру. Такое непозволительно. Команды уровня ЦСКА, УНИКСа и «Локо» не будут такого прощать.

— «Астана» создала вам много проблем в заключительной четверти. Нет ли ощущения, что в этой регулярке вообще не будет легких матчей?

— В этом году все команды прилично усилились. С каждым годом чемпионат Единой лиги становится все ровнее и ровнее. Сейчас уже нет проходных матчей, на все игры надо настраиваться. Подходить к ним со 100% концентрацией и желанием.

— Лично вы провели пока лучший матч в сезоне?

— В целом, да. Более-менее доволен своей игрой, но всегда есть к чему стремиться. Были ошибки и в нападении, и в защите, дурацкие потери мяча. Над этим надо работать.

— Бывший игрок «Зенита» Ройс Хэм как и ожидалось провел классный матч против своей бывшей команды. Тяжело было его сдержать?

— У Ройса было большое желание доказать свою состоятельность, глаза горели. Был очень нацелен на игру. Отлично подбирал, забивал сверху. Видно, что он сделал шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном.

— На ваш взгляд, новички быстро адаптируются к требованиям тренера? Или сейчас идет их притирка к системе Чави Паскуаля?

— Мы два месяца вместе. Все наши новички высокого класса, играли на разных уровнях, брали титулы. Поэтому проблем в притирке нет. Есть небольшие проблемы в недопонимании, небольшие недоработки. Бывает, что расслабляемся. Этого делать нельзя.

— 17 октября матч с МБА. Болельщикам «Зенита» стоит ждать первую домашнюю победу в регулярке?

— Мы выходим на каждую игру с целью победить. Особенно при домашних трибунах. Есть два дня подготовиться. Уверен, что нас ждет непростой матч.

— Тяжело играть против команды отца?

— Уже привык к этому, дополнительной нервозности уже нет. В прошлом сезоне было слишком много игр друг против друга.